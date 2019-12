Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mann belästigt Reisende; Marihuana sichergestellt; alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Neumünster (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage hatte die Bundespolizei wieder viel zu tun am Bahnhof in Neumünster. Am 1. Weihnachtstag wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der fortlaufend vor einen Bahnreiniger auf den Boden spuckte und Reisende belästigte. Der 28-jährige Syrer verhielt sich provokant und erhielt Platzverweis für den Bahnhof.

Gestern Morgen gegen 03.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten ein junges Pärchen auf dem Bahnsteig. Nach der Identitätsfeststellung, es handelte sich um eine 26-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Begleiter, stellten die Beamten in einer Umhängetasche insgesamt 8 Gramm Marihuana fest. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Die beiden müssen mit Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Gegen 17.00 Uhr der nächste Einsatz: Bundespolizisten stellten in der Wandelhalle einen schlafenden Mann fest. Sie weckten den Mann und überprüften seine Identität. Dabei stellten die Bundepolizisten fest, dass gegen den 50-Jährigen zwei Aufenthaltsermittlungen vorlagen.

Plötzlich eskalierte die Situation und der Mann beschimpfte die Beamten und wollten diese angreifen. Dieses konnte jedoch unterbunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,29. Nachdem er sich beruhigt hatte erhielt auch er einen Platzverweis. Er muss jedoch mit Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

