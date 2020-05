Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Voerde (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am Sonntag gegen 10.15 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Bahnhofstraße / Dinslakener Straße beobachtet hat.

Zu dieser Zeit war ein 57-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Wagen auf der Friedrichfelder Straße in Fahrtrichtung Dinslaken unterwegs. An der Kreuzung Friedrichsfelder Straße / Bahnhofstraße stieß er mit einem anderen Auto zusammen. In diesem Wagen saß eine 29-jährige Frau aus Duisburg.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin schwer. Ein älterer Mann hat den Unfall beobachtet, war aber beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Dieser Herr möchte sich bitte bei der Polizei in Voerde melden, Tel.: 02855 / 9638-0.

