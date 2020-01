POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 13. Januar 2020, 22.00 Uhr und Dienstag, 14. Januar 2020, 7.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichen VEC-EO 27 von einem VW Golf, welcher geparkt auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Busch-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 13. Januar 2020, 17.00 Uhr und Dienstag, 14. Januar 2020, 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Schollagestraße einen Opel Insignia. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen VEC-EX658 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 7.40 Uhr, fuhren eine 52-jährige Vechtaerin, ein 38-jähriger Dammer und eine 27-jährige Vechtaerin in dieser Reihenfolge mit ihren Autos auf dem Bokener Damm in Richtung Dinklage. Als die 52-jährige Frau verkehrsbedingt halten musste, übersah dies die 27-jährige Autofahrerin und fuhr auf den Pkw des Dammers auf. Durch diesen Zusammenstoß wurde der 38-Jährige mit seinem Auto auf den Pkw der 52-jährigen Frau aufgeschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Dammer leicht.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 13. Januar 2020, 15.30 Uhr und Dienstag, 14. Januar 2020, 6.10 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vor einer Arztpraxis in der Straße Weuert beim Ein- oder Ausparken gegen eine Blumenbeeteinfassung und fuhr dabei einen Granitstein ab. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

