Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Blumenkübel in Algermissen beschädigt

Hildesheim (ots)

Algermissen/ Neue Straße (fm)

Am 22.01.2020, zwischen 09.00 Uhr -12.00 Uhr, ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen großen hölzernen Blumentopf, der auf dem Gehweg der Postfiliale, Neue Straße 3, in Algermissen steht, gefahren und beschädigt die Verankerung zum Boden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fährt der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle weg. Der Geschädigte zeigte einen Tag später den Sachverhalt bei der Polizeistation in Algermissen an und gab als Schadenshöhe den Betrag von ca. 150,- Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

