Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz in Elze

Hildesheim (ots)

Am 20.01.2020 gegen 17:00 Uhr stellte der Fahrzeugführer eines schwarzen VW Tiguan seinen Pkw auf dem Aldi Parkplatz in der Sehlder Straße 19 ab. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Fahrertür, dem rechten Außenspiegel sowie an der rechtsseitigen Heckschürze fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte demnach beim Ein- oder Ausparken mit dem VW. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug müsste es sich um ein rotes Fahrzeug handeln.

Personen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführer geben können, im besten Falle der Fahrzeugführer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell