Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf der L460 zwischen Rössing und Emmerke

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Giesen (sf) Am 21.01.2020, gegen 11:55 Uhr, kam es im Bereich der Landstraße 460 zwischen den Ortslagen Rössing und Emmerke zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei LKW beteiligt waren. Im Begegnungsverkehr touchierten die beiden Sattelzüge sich jeweils mit ihren linken Außenspiegeln. Durch Trümmerteile wurde hierbei der VW eines 48-jährigen Mannes aus Hemmingen beschädigt. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die Landstraße hinter dem Sattelzug, welcher in Richtung Emmerke fuhr. Es entstand ein Schaden von ca. 800,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zu den beteiligten Sattelzügen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066/985-115 zu melden.

