Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Hammer, Messer, Vibrator - Der Räuber flüchtet ohne Beute

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Räuber hat am Donnerstag (16. Januar) gegen 15:15 Uhr zunächst einen Vibrator aus der Auslage eines Geschäfts am Sonnenwall genommen und auf den Verkaufstresen gelegt. Anschließend holte er ein Messer und einen Hammer aus seinem Rucksack, bedrohte die Verkäuferin und forderte Geld. Als die 55-Jährige ihm keins gab, flüchtete der dunkelhäutige Mann ohne Beute in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die den 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,65 Meter großen Räuber gesehen haben. Er trug eine schlammfarbende, längere Jacke sowie eine dunkle Hose. Unter seiner Kappe kamen kurze, gelockte, dunkle Haare zum Vorschein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

