Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Radfahrerin gestürzt- Autofahrer und Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (15. Januar, 12:05 Uhr) fuhr eine 59-Jährige mit ihrem E-Bike über die Hortensienstraße. Sie bog nach rechts in den Asternweg ab und stürzte. Die Polizei sucht den Autofahrer, der zu dieser Zeit an der Einmündung Hortensienstraße / Asternweg gestanden haben soll. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich für das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

