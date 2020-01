Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Dominoeffekt bei Unfall - Ein Verletzter

Duisburg (ots)

Drei beschädigte Autos und ein verletzter Mann sind die Konsequenz eines Dominoeffekts bei einem Unfall am Dienstag (14. Januar, 9:45 Uhr). Eine Autofahrerin (63) ist beim Linksabbiegen an der Kreuzung Römerstraße/Auf dem Pickert mit einem Tiguan zusammengeprallt und schob diesen in einen Beetle. Der Fahrer (42) des Tiguan verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (jg)

