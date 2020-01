Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. Januar, 13:10 Uhr) kam es im Kreisverkehr Emmericher Straße / Bronkhorststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 34-jähriger Rollerfahrer verletzte. Er kam vom Drakerfeld und fuhr in den Kreisverkehr hinein. Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit die Emmericher Straße, vom Landschaftspark kommend. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah er den Rollerfahrer im Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrer des Rollers stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Kreisverkehr und nah gelegene Straßen waren zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

