Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Tatverdächtiger nach Einbruch ins Lehmbruck-Museum festgenommen

Duisburg (ots)

Am Montagabend (13. Januar, 22:40 Uhr) soll ein 35-Jähriger in das Lehmbruck-Museum auf der Friedrich-Wilhelm-Straße eingebrochen sein, indem er eine Fensterscheibe zerstörte. Im Gebäude löste er einen Alarm aus. Polizeibeamte waren zügig vor Ort. Als der mutmaßliche Einbrecher das Museum durch einen Notausgang verlassen wollte, nahmen sie ihn fest. Der Tatverdächtige hatte Elektronikartikel im Gepäck, die er aus dem Museum mitgenommen haben soll. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt.

