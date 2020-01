Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Nord: Beeinträchtigungen im Verkehr durch Protest der Landwirte

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (17. Januar) kommt es im Duisburger Stadtgebiet ab 11 Uhr zu Beeinträchtigungen aufgrund einer angemeldeten Versammlung der Landwirte. Die Anreise aus Dinslaken erfolgt voraussichtlich mit Traktoren. In Duisburg ist die Friedrich-Ebert-Straße betroffen. Im weiteren Verlauf sollen die Weseler Straße und der Willy-Brandt-Ring befahren werden. Über die alte B8 erreicht der Konvoi schließlich das Mercator-Center. Die Rückreise erfolgt individuell, so dass keine weiteren Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

