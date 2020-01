Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zur Herkunft eines Messers

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits in der Zeit zwischen dem 24.10.2019, 12:00 Uhr, und dem 28.10.2019, 23:35 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie in der Straße Lerchenkamp.

Dabei wurden u.a. Gartengeräte entwendet. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde durch den Geschädigten bei Aufräumarbeiten ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden, dass definitiv nicht ihm gehört. Auffällig ist, dass die Spitze der Klinge abgebrochen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass das Messer durch den Täter am Tatort zurückgelassen bzw. verloren wurde.

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern erhoffen sich die zuständigen Ermittler Hinweise auf die Herkunft des Messers. Sachdienliche Informationen diesbezüglich nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

