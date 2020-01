Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Fahrzeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 20.01.2020 und dem 21.01.2020 wurden drei Fahrzeugfenster von Pkw eingeworfen und Gegenstände gestohlen.

Ein Fahrzeug des Herstellers Opel war in der Bahnhofsallee abgestellt. Unbekannte Täter zerstörten zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr auf unbekannte Art die hintere Seitenscheibe, durchsuchten einen abgestellten Wäschekorb und flüchteten ohne Diebesgut.

Zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrerseite eines Ford, der ebenfalls in der Bahnhofsallee in Hildesheim geparkt war. In diesem Fall wurden die Täter fündig und entwendeten u.a. einen Laptop und Bargeld. Eine genaue Auflistung liegt der Polizei noch nicht vor.

Einen weiteren Einbruch in ein Fahrzeug gab es in der Straße Domhof in Hildesheim. Die Täter warfen mit einem Stein in den Morgenstunden des 21.01.2020, 05:30 Uhr- 06:32 Uhr, eine Fensterscheibe der Fahrerseite des abgestellten Ford ein und stahlen eine Arbeitsmappe aus dem Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

