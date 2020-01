Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Wasserwerker" stiehlt Schmuck und Bargeld Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 20.01.2020, gab sich ein unbekannter Beschuldigter bei einer Hildesheimerin, die in der Straße Sachsenring in Hildesheim wohnhaft ist, als Mitarbeiter eines Wasserwerkerunternehmens aus und entwendete u.a. Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam die 88-jährige Geschädigte vom Einkaufen nach Hause und wurde von dem Beschuldigten an der Wohnungstür angesprochen. Der Mann gab ihr gegenüber an, dass er von der Hausverwaltung geschickt wurde und den Wasserdruck überprüfen muss. In der Wohnung drehte er in verschiedenen Zimmern den Wasserhahn auf und teilte der Frau mit, dass sie angeblich in der Vergangenheit wenig Wasser verbraucht hat und nun einer Rückzahlung bekommt. Der Beschuldigte sagte weiterhin, dass er nur einen 500 Euro Schein hat und sie doch bitte Geld wechseln soll, damit er ihr die Rückzahlung gleich überlassen kann. Die Geschädigte schaute im Beisein des Täters in eine Kassette mit Wertsachen, zum Geldwechseln kam es jedoch nicht. Nachdem der Beschuldigte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Verlust des Behältnisses fest. In der Kassette waren u.a. Ringe, eine Kette sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Den Täter beschreibt sie wie folgt: Ca. 40 bis 50 Jahre

Sehr groß, 190-195 cm

Kräftiger, sportliche Figur

Blond Haare, Strähnen, die ins Gesicht hängen

Dunkelblaues/ schwarzes Sweatshirt

Dunkle Hose

Sprach deutsch

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

