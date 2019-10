Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehreinsatz wegen ausgelöste Brandmeldeanlage

Dinslaken (ots)

Heute Morgen rückte die Feuerwehr Dinslaken aus, da eine Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd an der Dieselstraße ausgelöst hatte. Der entsprechende Bereich wurde durch die Feuerwehrkräfte kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, so dass die eingesetzten Einheiten der Feuerwehr bereits nach 30 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken konnten. Zu diesem Einsatz waren die Einheiten Hauptwache, Hiesfeld und Oberlohberg sowie der Rettungsdienst alarmiert worden.

