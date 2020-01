Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silberbesteck, Schmuck und Bargeld gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 20.01.2020, wurde in dem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Küchenthalstraße in Hildesheim eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten einer Wohnpartei Silberbesteck, Schmuck und Bargeld.

Nach jetzigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter ein heruntergelassenes Rolltor und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster des Hauses auf. Im Inneren begaben sich die Unbekannten in das Erd-und Obergeschoss, durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen das Diebesgut mit auf ihre Flucht.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

