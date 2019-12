Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191213 - 1271 Frankfurt-Fechenheim: Brand in Keller

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (12.12.2019) brannte es in Fechenheim in einem Keller. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 13.15 Uhr meldete eine Zeugin, dass aus einem Gebäude in der Straße Alt-Fechenheim Rauch aufsteigen würde. Sofort war die Feuerwehr vor Ort und löschte das Feuer. Das Objekt steht leer und wird für gewerbliche Zwecke genutzt, so dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Immobilie aufgehalten hatte. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Brandherd im Keller des Hauses befand.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der finanzielle Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern nach wie vor an. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell