Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191212 - 1270 Frankfurt-Preungesheim: Spritztour von Einbrecher endet im Feld

Frankfurt (ots)

(ker) Im Laufe der Nacht von Dienstag, 10.12.2019 auf Mittwoch, 11.12.2019 verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu einem Kleingartengelände im Stadtteil Preungesheim. Dort brachen sie mehrere Gartenhütten auf. In einer Gartenhütte wurden ein Akkuschrauber, eine Flex und auch der Fahrzeugschlüssel für einen Opel Vectra entwendet, welcher ohne Kennzeichen auf dem Kleingartengelände abgestellt war.

Der oder die Täter entwendeten den über 20 Jahre alten Opel Vectra und fuhren mit diesem davon. Aus bislang ungeklärter Ursache endete die Fahrt jedoch in einem Feld in Berkersheim. Dort wurde der Opel am Mittwochmorgen von einem Spaziergänger festgestellt. Von dem oder den Tätern fehlte jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

