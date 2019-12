Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191211 - 1268 Frankfurt-Innenstadt: Hoher Schaden bei Diebstahl aus Bürogebäude

Frankfurt (ots)

(ker) Bereits in der Nacht von Montag, 09.12.2019 auf Dienstag, 10.12.2019, kam es zu einem Diebstahl in einem Bürogebäude in der Frankfurter Innenstadt. Dabei wurden elektronische Geräte mit einem Wert im fünfstelligen Bereich entwendet. Am Morgen des 10.12.2019 wurde der Diebstahl durch Mitarbeiter bemerkt.

Der oder die unbekannten Täter drangen vermutlich in den Nachtstunden in ein mehrgeschossiges Bürogebäude in der Neue Mainzer Straße ein. In dem Gebäude begaben sich die Täter in diverse Büroräume in mehreren Stockwerken und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut und wurden fündig. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist bekannt, dass diverse technische Geräte wie Computer, Laptops, darunter 34 der Marke "Dell" und Handys entwendet. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Aufgrund des Umfanges und Gewicht der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass bei der Tat mehrere Täter agierten und für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug, vermutlich mit größerem Stauraum, verwendet wurde. Die Spurensicherung war vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

