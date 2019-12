Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191210 - 1265 Frankfurt: Nachtrag zur Meldung 191117 - 1175: Mann tätlich angegangen - Festnahme eines Tatverdächtigen

Frankfurt (ots)

(dr) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am 16.11.2019 in der Nähe der Konstablerwache zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der ein 54-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Am 25.11.2019 verstarb der 54-Jährige im Krankenhaus. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich am 07.12.2019 zur Festnahme eines 19-jährigen Tatverdächtigen gegen den U-Haftbefehl wegen Totschlags erlassen wurde. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

