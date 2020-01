Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Anrufwelle falscher Polizeibeamter reißt nicht ab

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Schon wieder versuchten falsche Polizeibeamte mit ihrer Masche an das Geld bzw. die Wertgegenstände von lebensälteren Hildesheimer Bürgern zu gelangen. In den Abendstunden des 21.01.2020 meldeten sie sich telefonisch bei acht Seniorinnen und Senioren. Niemand der Angerufenen fiel auf die vermeintlichen Beamten herein.

Nach vorliegenden Erkenntnissen erfolgten die Anrufe im Zeitraum zwischen 20:45 Uhr und 23:00 Uhr. Betroffen waren Bewohner aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Täter versuchten an Informationen zu vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen zu gelangen. Diese Absicht wurde jedoch von allen Betroffenen durchschaut und die Telefonate wurden entweder durch diese selbst oder durch die Täter beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell