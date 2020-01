Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in eine Schule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)In dem Tatzeitraum zwischen dem 20.01.2020, 15:45 Uhr, und dem 21.01.2020, 07:15 Uhr, stiegen unbekannte Täter in den Schulkomplex in der Justus-Jonas-Straße in Hildesheim ein und entwendeten elektronische Musikgeräte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter über eine Außentür Zutritt in die Aula der Grundschule. Aus der Aula entwendeten sie u.a. Musikboxen und ein Mikrofon. Außerdem wurden Schränke im Lehrerzimmer und Sekretariat durchwühlt. Eine genaue Aufstellung der entwendeten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die zu der Tat Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

