Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0134 --Sicherheits-App verhindert Schlimmeres--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Plantage Zeit: 21.02.20, 20 Uhr

Mit Hilfe einer Sicherheits-App konnten am Freitagabend in Findorff zwei mutmaßliche Autodiebe vorläufig festgenommen werden.

Ein 33 Jahre alter Mann stellte seinen VW Tiguan auf einem Großraumparkplatz in der Straße Plantage ab. Auf seinem Handy registrierte er wenig später eine "Diebstahls-Warnmeldung" und lief zu seinem Auto zurück. Hier entdeckte der 33-Jährige eine eingeschlagene Scheibe und zwei Männer, die sich von seinem Wagen entfernten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die beiden 30-Jährigen noch in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen. Hierbei fanden und beschlagnahmten die Polizisten Utensilien wie Handschuhe, eine Taschenlampe und das Auto des Duos. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

So schützen Sie sich vor Autodieben:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Autoalarmanlagen sollen melden, wenn eine Tür oder Haube geöffnet, in den geschlossenen Innenraum eingegriffen oder das Auto unbefugt abgeschleppt wird. Als sinnvolle Ergänzung zu mechanischen Sicherungsvorkehrungen kommen hier viele Möglichkeiten in Betracht - von der Kontakt- über die Innenraum- bis zur Neigungsüberwachung. Ideal und sinnvoll ist die Kombination aller genannten Varianten. Mehr Tipps hierzu gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon: 0421 36219003.

