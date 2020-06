Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Lkw-Fahrer übersieht Motorrad - Motorradfahrer verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 24.06.2020, in Bonndorf verletzt worden. Der 59-jährige musste ins Krankenhaus. Gegen 10:30 Uhr war er von einem abbiegenden 71 Jahre alten Lkw-Fahrer übersehen worden. Dieser war von der L 171 nach links in die Straße Im Breitenfeld eingefahren und hatte noch einen vor dem Motorrad fahrenden Pkw durchfahren lassen. Die Fahrzeuge kollidierten. Der verletzte Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6000 Euro.

