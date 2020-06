Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrerin stößt gegen offene Hecktür - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 24.06.2020, ist in Wehr eine Radfahrerin gegen die offene Hecktür eines Autos gestoßen. Dabei erlitt die 61 Jahre alte Frau leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Gegen 18:35 Uhr hatte ein 55 Jahre alter VW-Fahrer seinen Wagen verbotswidrig auf dem Radweg entlang der Öflinger Straße geparkt, um Waren auszuliefern. Dabei ließ er seinen Wagen mit offener Hecktür stehen, gegen diese die Radfahrerin prallte. Am Auto wurde nichts, das Pecelec der Frau geringfügig beschädigt.

