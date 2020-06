Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 25.06.20, gegen 07.15 Uhr, kam ein 31-jähriger Seat-Fahrer auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. An einer Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Durch den Rettungsdienst wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Durch einen Abschleppdienst wurde der Seat geborgen. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro.

