Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrspolizei Freiburg: Gurt-/Handykontrolle in Freiburg

Freiburg (ots)

Viele Beanstandungen und Aufklärungsarbeit bei Verkehrskontrolle

Am Vormittag, des vergangenen Dienstags, den 23. Juni 2020, kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizei Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevollzugsdienst Freiburg in der Zähringerstraße in Höhe der Einmündung Hornusstraße schwerpunktmäßig die Gurtmoral der Autofahrer und die missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt.

Innerhalb von drei Stunden wurden 34 Pkw-Fahrer bzw. Mitfahrer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt angehalten und mussten ein Verwarnungsgeld i.H. von 30 EUR bezahlen.

Bemerkenswert war auch die Uneinsichtigkeit vieler Verkehrsteilnehmer zum Thema Gurt, so dass die Polizisten und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes etliche verkehrserzieherische Gespräche führen mussten und Aufklärungsarbeit leisteten.

In einem Fall stillte eine Mitfahrerin auf dem Rücksitz ihren Säugling ohne jegliche Sicherung des Kleinkindes. Dieser Verstoß kostete den Autofahrer 60 EUR und 1 Punkt in Flensburg.

Während dem Kontrollzeitraum fielen auch 8 Pkw-Fahrer auf, welche während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten.

Zudem wurde ein Radfahrer aus dem Verkehr angehalten, der vor den Augen der Ordnungshüter bei Rotlicht über die Kreuzung fuhr.

Auch musste ein Fahrer eines Kleintransporters beanstandet werden, weil er die mitgeführte Ladung völlig lose auf der Ladefläche liegen hatte.

pv

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell