Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einschleichdieb am Werk; Schneverdingen: Einbruch: Scheibe eingeschlagen; Schwarmstedt: Fahrradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.06.2020 Nr. 1

16.06 / Einschleichdieb am Werk

Walsrode: Ein Unbekannter schlich am Dienstag, zwischen 14.45 und 15.00 Uhr durch die geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus einer lebensälteren Bewohnerin am Bismarckring. Während ihrer Anwesenheit entwendete der Täter unbemerkt 200 Euro Bargeld und diversen Modeschmuck. Der Tatort wurde wieder über die Terrasse in Richtung Straße verlassen. Täterbeschreibung: männlich, geschätzte 175 - 185 cm groß, dick, trug grau/grünes Cappy. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

16.06 / Einbruch: Scheibe eingeschlagen

Schneverdingen: Im Zeitraum der vergangenen sechs Tage drangen Einbrecher unter Einschlagen von Terrassentür und Badezimmerfenster mit einem Stein in ein Haus am Kastanienweg ein. Ob etwas entwendet wurde ist zurzeit noch nicht bekannt.

16.06 / Fahrradfahrer übersehen

Schwarmstedt: Ein 57jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Maschstraße einen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 70-Jährige aus Rinteln leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell