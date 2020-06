Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: 2,24 Promille

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.06.2020 Nr. 1

14.06 / 2,24 Promille

Hodenhagen: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 19.15 Uhr nach einem Zeugenhinweis an der Straße Im Langen Felde den Fahrer eines Pkw. Der 26jährige Schwarmstedter führte einen Atemalkoholtest durch Das Ergebnis lautete 2,24 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Wegen eines gleichen Delikts ist ihm dieser bereits in 2019 entzogen worden. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell