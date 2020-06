Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benefeld: Einbruch: Einstieg über die Terrassentür; Groß Eilstorf: Einbruch: Scheibe eingeschlagen; Munster: Betrunken gegen Schranke gefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.06.2020 Nr. 1

10.06 / Einbruch: Einstieg über die Terrassentür

Benefeld: Unbekannte drangen am Mittwoch, zwischen 09.55 und 13.20 Uhr über die Terrassentür in ein Haus an der Straße Im Hagen ein und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

10.06 / Einbruch: Scheibe eingeschlagen

Groß Eilstorf: Nachdem Unbekannte die Scheibe eines Hauses in Groß Eilstorf eingeschlagen hatten, griffen sie hindurch, legten den Hebel um, öffneten das Fenster, stiegen ein und durchsuchten die Räume. Tatzeit: Mittwoch, 06.20 - 15.00 Uhr. Zum Stehlgut ist noch nichts bekannt.

10.06 / Betrunken gegen Schranke gefahren

Munster: Am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr fuhr ein 54jähriger Pkw-Fahrer an der Straße Am Schützenwald gegen die noch halb offenstehende Schranke der Örtzetal-Kaserne. Hinzugezogene Polizeibeamte ließen den Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,19 Promille. Eine Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme und Strafanzeige waren die Folge. Die Schranke wurde nicht beschädigt.

