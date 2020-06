Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Motorhaube zerkratzt - Polizei sucht Zeugen; Bispingen

A7: Auffahrrampen gestohlen; Groß Eilstorf: Sachbeschädigung an Bagger in Sandkuhle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.06.2020 Nr. 1

10.06 / Motorhaube zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Am Dienstag, 19.05.2020, zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines Fiat Freemont und zerstachen außerdem einen Reifen. Das Fahrzeug war an der Blumenstraße abgestellt. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

09.06 / Auffahrrampen gestohlen

Bispingen / A7: Während der Fahrer in seiner Kabine schlief entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an der Tank- und Rastanlage "Lüneburger Heide-Ost" vom Sattelauflieger zwei Auffahrrampen im Wert von rund 1.400 Euro.

09.06 / Sachbeschädigung an Bagger in Sandkuhle

Groß Eilstorf: In der Nacht zu Dienstag schlugen Unbekannte in einer Sandkuhle in Groß Eilstorf an drei Reifen eines Baggers die Luftventile ab. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

