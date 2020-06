Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Imbiss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.06.2020 Nr. 1

07.06 / Einbruch in Imbiss

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag stiegen Unbekannte in einen Imbiss an der Verdener Straße ein und entwendeten von der Theke die Registrierkasse mit etwa 150 Euro sowie Bargeld aus einem Schrank. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell