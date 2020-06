Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallverursacher gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.06.2020 Nr. 2

05.06 / Unfallverursacher gesucht

Soltau: Bereits am Donnerstag, 28.05.2020, zwischen 16.00 Uhr und 16:45 Uhr wurde in der Feldstraße, Höhe Nr. 8, ein dort ordnungsgemäß geparkter, grauer Mercedes am vorderen linken Kotflügel von einem derzeit unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer hinterließ vor Ort noch einen Zettel mit einer Telefonnummer ehe er den Unfallort verließ. Die Telefonnummer konnte bisher nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet deshalb den Unfallverursacher sowie Zeugen sich bei der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 zu melden.

