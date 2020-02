Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizisten nehmen geistig verwirrten Mann mit Axt in Nieste fest

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Ein geistig verwirrter 35-Jähriger, der am heutigen Montagmorgen zu Fuß mit einer Axt in Nieste unterwegs war, sorgte für einen Polizeieinsatz. Nachdem besorgte Anwohner gegen 10:10 Uhr über den Notruf die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Nordhessen darüber informierten, dass sie den Mann mit dem Werkzeug beim Verlassen seiner Wohnung in Nieste gesehen hatten, eilten mehrere Streifen der Polizei dorthin. Nur kurze Zeit später konnten sie den Mann in der Kaufunger Straße, nahe "Am Friedhof", aufspüren und festnehmen. Hierbei blieb er unverletzt. Die Axt stellten die Beamten sicher. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es dank des schnellen Einsatzes der zahlreichen Polizeistreifen nicht. Der 35-Jährige wurde nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

