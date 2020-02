Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Der Einbruch in eine Tankstelle in Kassel-Bettenhausen, der sich in der Nacht zum heutigen Montag ereignete, beschäftigt derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Die bislang unbekannten Täter hatten zunächst eine Scheibe eingeschlagen, waren dann in den Verkaufsraum eingedrungen und letztlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen und erbitten Hinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte die Überwachungstechnik der Tankstelle in der Sandershäuser Straße, nahe der Agathofstraße, gegen 00:40 Uhr einen Alarm ausgelöst und sofort die Polizei auf den Plan gerufen. Bei Eintreffen zahlreicher hinzugeeilter Streifen waren die unbekannten Einbrecher bereits spurlos verschwunden. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich offenbar um vier Täter, die mehrere Flaschen Alkohol und Zigaretten erbeutet hatten. Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten auf rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell