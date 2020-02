Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verdächtiger Geruch verrät Drogenbesitz: 38-Jähriger verletzt Polizist

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 38-Jähriger aus Kassel nach einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntagabend durch Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers verantworten. Die Beamten hielten den offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Mann am Steuer eines Suzukis an und wollte anschließend an seiner Wohnung den Führerschein einsehen. Vor der Wohnungstür griff er die Beamten, die deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen konnte, gemeinsam mit seiner 23-jährigen Begleiterin an, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. In der Wohnung des Festgenommenen fanden die Polizisten anschließend knapp 150 Gramm Marihuana und stellten die Drogen sicher. Da er nach ersten Ermittlungen gar keinen Führerschein hat, muss er sich nun neben des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Wie die Polizisten des Reviers Mitte berichten, hatten sie den Suzuki gegen 21:30 Uhr auf der Wilhelmshöher Allee angehalten. Der offensichtlich berauschte Fahrer beteuerte gegenüber den Beamten, dass er seinen Führerschein zuhause vergessen habe. Bei der Überprüfung an seiner Anschrift war es dann plötzlich zu dem Angriff auf die Polizisten gekommen. Da auch seine 23-jährige Begleiterin aus Kassel die Beamten aggressiv zurückdrängte, fertigten die Polizeibeamten gegen sie ebenfalls eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Durchsuchung der Wohnung förderte anstelle des Führerscheins, den der Kasseler offensichtlich gar nicht besitzt, die Betäubungsmittel zutage. Den 38-Jährigen, der sich bei der Festnahme leicht verletzte, brachten sie Polizisten auf das Revier, wo er sich einer Blutprobe wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss unterziehen musste. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an. Der leicht verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

