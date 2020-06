Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Teile eines Baggers entwendet; Schneverdingen: Pkw-Scheibe eingedrückt; Bomlitz: Heckenbrand; Soltau: Mit Farbe auf Schulgelände gesprüht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.06.2020 Nr. 1

02.06 / Teile eines Baggers entwendet

Walsrode: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Betriebsgelände am Eisenweg und demontierten zwei Greifarme eines Hydraulikbaggers, ein Paar Rücklichter sowie eine Innenraumbeleuchtung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

02.06 / Pkw-Scheibe eingedrückt

Schneverdingen: In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte aus einem Portmonee, das in der Mittelkonsole eines Pkw lag, etwa 80 Euro. Der Wagen war an der Harburger Straße abgestellt. In das Fahrzeug gelangten die Täter, indem sie eine kleine Scheibe an der Fahrerseite eindrückten.

02.06 / Heckenbrand

Bomlitz: Beim Arbeiten mit einem Unkrautverbrenner ist es am Dienstag, gegen 16.25 Uhr zu einem Heckenbrand auf einem Grundstück an der Straße Am Hoop gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt.

01.06 / Mit Farbe auf Schulgelände gesprüht

Soltau: Unbekannte besprühten von Sonntag auf Montag auf dem Schulgelände am Georg-Droste-Weg die Wand der Mensa, eine Tür zur Sporthalle und eine Tischtennisplatte auf dem Pausenhof mit roter Farbe. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

02.06 / 3,26 Promille

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, gegen 22.35 Uhr auf der Celler Straße den 46jährigen Fahrer eines Pkw. Der Mann führte im Rahmen der Kontrolle auch einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 3,26 Promille. Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

02.06 / Unfall: entgegenkommenden Pkw übersehen

Walsrode: Beim Abbiegen von der K 129 auf die Cordinger Straße übersah ein 20jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagmorgen, gegen 09.10 Uhr eine entgegenkommende 57-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das verursachende Fahrzeug gegen einen weiteren, verkehrsbedingt stehenden Pkw geschleudert. Die 57-Jährige und ein Mitfahrer des stehenden Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

02.06 / Rettungskräfte suchen Frau in Kiessee

Bothmer: Eine umfangreiche Suchaktion in Bothmer beschäftigte am Dienstagabend Rettungskräfte aus dem Heidekreis. Gegen 18.40 Uhr war von Zeugen gemeldet worden, dass sie Hilferufe aus Richtung Badesee am Esseler Weg gehört sowie eine weibliche Person im See hätten ertrinken sehen. Eine daraufhin eingeleitete, mehrstündige Suche an Land sowie zu Wasser verlief ergebnislos. Das stehende Gewässer wurde dabei mit Booten, Drohnen und vier Tauchtrupps systematisch abgesucht. Auch an Land fand man keine Hinweise darauf, dass sich eine Person ins Wasser begeben hätte. Nach rund fünf Stunden wurde die Suche eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell