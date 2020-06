Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Scheibe eingeschlagen; Neuenkirchen: Waldfläche in Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.06.2020 Nr. 1

01.06 / Einbruch: Scheibe eingeschlagen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Mittwoch und Montag versuchten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Hansahlener Dorfstraße zu gelangen. Als dieses misslang, schlugen sie die Scheibe des Fensters ein, gelangten auf diese Weise in das Objekt und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

01.06 / Waldfläche in Brand

Neuenkirchen: Unbekannte setzten am Montagnachmittag in einem Waldstück in Verlängerung der Kabenstraße vermutlich fahrlässig eine an einen Wanderweg grenzende Waldfläche in Brand. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern wurde die Vegetation vernichtet.

