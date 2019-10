Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt, Unfall, Streit vor Tafelladen eskaliert & versuchte Gartenhausaufbrüche

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Auto beschädigt

Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Seitenscheiben eines in der Albertviller Straße geparkten VW Busses. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 6:30 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Schorndorf-Ost bemerkte ein 55-jähriger Nissan-Fahrer zu spät, dass der vor ihm fahrende 44 Jahre alte Skoda-Fahrer aufgrund eines Rehs, das die Fahrbahn kreuzte, abbremste. Beim Zusammenstoß zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu, sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glück im Unglück: Das Reh kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Alfdorf: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 7:45 Uhr wurden in der Breitestraße an einem geparkten Auto zwei Reifen zerstochen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Fellbach: Streit vor Tafelladen eskaliert

Am Mittwochvormittag kam es vor dem Tafelladen in der Wernerstraße zu einem handfesten Streit. Eine bislang unbekannte Frau wollte sich gegen 10 Uhr an der Schlange der wartenden Kunden, die teilweise bereits seit zwei Stunden anstanden, vorbeidrängeln. Als sie von einer 39 Jahre alten Frau auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, kam es zunächst zum verbalen Streit zwischen den Frauen. Im weiteren Verlauf stieß die Dränglerin ihrer Kontrahentin mehrfach den Ellenbogen in die Rippen. Als die Leiterin des Tafelladens hinzukam und schlichten wollte, bekam auch sie noch einen Schlag ab. Die Frau gab anschließend noch einige unschöne Worte in russischer Sprache von sich und zog anschließend von dannen. Sie wird als ca. 60 Jahre alt und etwa 160 cm groß beschrieben, hatte einen grauen Kurzhaarschnitt, trug eine knielange graue Jacke, eine dunkelblaue Hose und weiße Schuhe und führte eine graue Handtasche sowie einen blauen Einkaufstrolley mit sich. Hinweise auf die Frau nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Aspach: Versuchte Gartenhausaufbrüche

Zwischen dem 27.08.2019 und dem 09.10.2019 versuchten bisher unbekannte Diebe in zwei Gartenhäuser in der Winzerstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, an beiden Gartenhütten entstand allerdings geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

