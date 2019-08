Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raser hinterher gemessen

Plettenberg (ots)

Mit gemessenen stolzen 99 km/h raste ein 31-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen auf der Attendorner Straße von einer Laser-Messstelle der Polizei davon. 50 km/h sind erlaubt. Der Fahrer rechnete offenbar nicht damit, dass die Polizei auch das Tempo von Fahrzeugen messen kann, die sich entfernen. Gegen 9.20 Uhr war der BMW-Fahrer zunächst vorschriftsmäßig mit 50 km/h in die Kontrolle gefahren. Doch beim Passieren der Kontrollstelle ließ er den Motor aufheulen und gab Gas. In 268 Metern Entfernung protokollierte der messende Polizeibeamte die 99 km/h. Der Fahrzeugführer war jedoch zunächst einmal über alle Sauerländer Berge in Richtung Attendorn.

Man sieht sich jedoch immer mehrmals im Leben: Eineinhalb Stunden später entdeckten die Polizeibeamten den Fahrer in seinem BMW auf der Oestertalstraße wieder. "Was willst du von mir?", raunzte er die Polizisten an. Eine Antwortet wartete er allerdings erst gar nicht ab und wurde aggressiv. Die Beamten schrieben schließlich eine Anzeige. Abzüglich der Toleranz von drei Stundenkilometern werden 46 km/h zu viel gewertet. Das macht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell