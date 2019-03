Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnungseinbrecher hebeln Balkontüren auf

Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (17.03.) stellten die Bewohner nach längerer Abwesenheit einen Einbruch in ihre Wohnung in der Riedeselstraße fest. Die Kriminellen hebelten die Balkontür zur Wohnung auf und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Offenbar hatten die Einbrecher die Wohnung durchsucht und flüchteten anschließend unerkannt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand erbeuteten sie Schmuck und eine Digitalkamera im Gesamtwert von zirka 2500 Euro.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch in der Riedeselstraße kam es am Dienstag (12.03.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 23.15 Uhr. Auch in diesem Fall gelangten die Täter durch das Aufhebeln der Balkontür in die Räumlichkeiten. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 450 Euro und erbeuteten Schmuck und Bargeld in Höhe von zirka 500 Euro. Anschließend traten diese unerkannt die Flucht an.

Ob es einen Tatzusammenhang zu den bereits am Dienstag angezeigten Taten gibt, wird derzeit von der Kriminalpolizei (Kommissariat 21-22) geprüft. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

