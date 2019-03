Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzes E-Bike der Marke "Zündapp Green" entwendet

Darmstadt (ots)

Die Polizei in Darmstadt sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl in der Schleiermacherstraße geben können. Dieser ereignete sich am Montagmittag (18.03.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr. Die Diebe entwendeten das zirka 600 Euro teure E-Bike aus einem Fahrradständer und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise können unter der Rufnummer 06151/ 969-0 bei der Ermittlungsgruppe-City mitgeteilt werden.

