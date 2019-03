Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (12.3.) haben bislang noch unbekannte Täter versucht in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Riedeselstraße zu gelangen. Gegen 20.45 Uhr gelangten die Täter auf noch nicht bekannte Wiese auf den Balkon in das Hochparterre und machten sich an der dortigen Tür zu schaffen. Die verdächtigen Geräusche weckten die Aufmerksamkeit der Anwohner, die daraufhin nach dem Rechten sahen. Sofort ergriffen die Kriminellen die Flucht in unbekannte Richtung. Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahles hat die Darmstädter Kripo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/969-0, nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22, alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

