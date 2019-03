Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Unfallort: 64521 Groß-Gerau, Adolf-Kolping-Straße 32 Unfallzeit: Dienstag, 12.03.2019, 16:10 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Adolf-Kolping-Straße, auf Höhe der Hausnummer 32, in Fahrtrichtung Clara-Zetkin-Straße. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall aufmerksam und sah einen dunkelblauen Pkw, der in unmittelbarer Nähe des Golf kurz anhielt. Offensichtlich touchierte dieser im Vorbeifahren den geparkten Golf und beschädigte dadurch dessen linken Außenspiegel. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf etwa 100 EUR. Laut Aussage des Zeugen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelblauen Renault Clio mit GG-Kennzeichen handeln.

