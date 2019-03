Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Verkehrsunfall am Stauende auf der A5

Mörfelden-Walldorf (ots)

An der Anschlussstelle Langen auf der A 5, ereignete sich am Dienstagmorgen (12.03.) gegen 08.20 Uhr ein Unfall an einem Stauende. Ein 54-jähriger Brummifahrer, der in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war, fuhr auf einen anderen Lastkraftwagen auf, mit dem zwei Männer unterwegs waren. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der 54-Jährige sowie die anderen beiden Beteiligten, im Alter von 56 und 57 Jahren, wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Mörfelden-Walldorf, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei waren an dem Einsatz beteiligt. Über den Zeitraum der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurden die beide rechten Fahrspuren bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell