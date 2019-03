Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lenkrad aus BMW gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein in der Otto-Röhm-Straße / Carl-Schenck-Ring, geparkter schwarzer BMW geriet in der Zeit zwischen Freitag (8.3.) und Dienstag (12.3.) in den Fokus von Kriminellen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz eines Möbelhauses. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe des Autos ein, gelangten so in den Innenraum und bauten dort das Lenkrad aus. Bislang unerkannt gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

