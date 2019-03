Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bürogebäude

Kaffeemaschine und Bargeld entwendet

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (11.-12.3.) haben bislang noch unbekannte Täter ein Bürogebäude in der Mornewegstraße, nahe Ecke "Im Niederfeld", heimgesucht und Beute gemacht. Auf noch nicht bekannte Weise erklommen die ungebetenen Besucher ein angrenzendes Garagendach und gelangten so an die Fenster der oberen Stockwerke. Dort schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Kriminellen die Büros und ließen eine Kaffeemaschine sowie Bargeld mitgehen. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Sachdienliches mitteilen können. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Kaffeemaschine beobachtet werden? Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute, werden von den Ermittlern des Kommissariats 21/22, unter der Rufnummer 06151/969-0, entgegengenommen.

