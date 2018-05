POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Einbrecher inflagranti erwischt

Mainz (ots) - Sonntag, 29.04.2018, 03:10 Uhr Ein Team vom Ordnungsamt meldete einen "Einbrecher auf frischer Tat" am Institut Francais in der Schillerstraße. Der Täter hatte in alkoholisiertem Zustand an einem Fenster eine Metallabdeckung hochgebogen und das Füllmaterial dahinter entfernt. Dann versuchte er durch die entstandene Öffnung einzusteigen, wobei er gesehen wurde und die Flucht ergriff. Die Polizei konnte den 27-Jährigen in der Nähe sichten und fußläufig verfolgen. Er wurde eingeholt und festgenommen. Der Beschuldigte gab später an, dass er auf eine Party gehen wollte, die er im Keller vermutet hat.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell