POL-DA: Bergstraße/ Heppenheim/ Bensheim/ Birkenau: Falsche Polizisten gehen leer aus

Bleiben Sie weiterhin wachsam!

Bergstraße (ots)

Der Wachsamkeit ist es zu verdanken, dass Menschen, die zu Wochenbeginn von falschen Polizisten angerufen wurden, nicht auf die üble Betrugsmasche hereingefallen sind.

Ab Dienstagmittag (12.3) haben die Betrüger ihren Lügen-Rundruf durch Heppenheim und Bensheim bis in die späten Abendstunden gestartet. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Trick.

Die Gemeinde Birkenau war am Montag (11.3) im Fokus der Täter. Mehr als 20 verdächtige Anrufe sind bislang der Polizei gemeldet worden.

Wegen der Aktualität warnt die Polizei erneut vor der Betrugsmasche: Werden Sie hellhörig, wenn jemand am Telefon behauptet, dass ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen bei einer festgenommenen Einbrecherbande aufgefunden wurde. Wenn in der Folge das Gespräch in Richtung Erfragung der Kontodaten und Vermögensverhältnisse geht, sollten alle Alarmglocken schrillen. Solche Fragen stellen echte Polizeibeamten niemals am Telefon!

